Coronavirus: Deutsche Ministerin verspricht Impfung für jeden

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die deutsche Bundesregierung jedem Bundesbürger ermöglichen, sich gegen das neuartige Virus impfen zu lassen. Sobald ein Impfstoff gefunden sei, werde sich jeder impfen lassen können, der das möchte, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der "Bild am Sonntag". "Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen."

"Wenn ein Impfstoff gefunden ist, wird jeder Deutsche, der es will, auch geimpft werden können", sagte Karliczek. "Das müssen wir schaffen und das werden wir schaffen."

Die Ministerin warnte aber vor zu hohen Erwartungen an eine schnelle Impfstoffentwicklung. "Ein zugelassener Impfstoff, der für die breite Masse der Bevölkerung geeignet ist, wird wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen", sagte sie. Bei der Entwicklung eines Impfstoffes könne es immer Rückschläge geben.