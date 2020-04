Costa Rica: "Die gesperrten Strände treffen die Menschen am meisten“

Seit vielen Jahren lebt er schon in dem mittelamerikanischen Land, arbeitet als Manager auf der „Finca Austria“ in Nosara an der Westküste des Landes. „Hier im Ort haben wir noch keinen Corona-Fall. Wahrscheinlich deshalb, weil die Regierung extrem schnell reagiert hat.“ Im eineinhalb Stunden entfernten Nicoya sind bisher lediglich ein paar Fälle bekannt. Corona bleibt also – zumindest vorerst – auf Distanz.