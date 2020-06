Corona-Hilfen: US-Regierung zahlte 1,4 Milliarden an Verstorbene

Gut gemeint, aber eher mäßig umgesetzt: Die Corona-Hilfen der Trump-Administration haben auch Adressaten erreicht, die darauf definitiv nicht mehr angewiesen waren. Wie der US-Rechnungshof Government Accountability Office (GAO) laut New York Times herausfand, gingen knackige 1,4 Milliarden Dollar in Form an Verstorbene.

Das Finanzministerium hat insgesamt 270 Milliarden Dollar direkt an US-Bürger ausbezahlt, die das Geld wiederum in die Wirtschaft pumpen sollten.

Die mit der Auszahlung beauftragten Behörden dürften das Geld an Tote ausbezahlt haben, weil sie dreimal die offiziellen Toten-Meldungen des Sozialministeriums ignorierten – oder vergaßen. Steven Mnuchin, Sekretär im Finanzministerium fordert nun, dass Erben die zu Unrecht ausbezahlten Hilfsgelder zurück überweisen.

Beim 2,6-Billionen-Dollar-Rettungspaket, das der US-Kongress im März beschloss, soll es infolge der Auszahlungen zu weiteren Fehlleistungen gekommen sein, etwa im Bereich der Wirtschaftshilfen für Unternehmen und Arbeitslosen-Versicherungen, heißt es im Report des Rechnungshofes. Zumindest gäbe es Bedenken, denen nun nachgegangen werden soll.