Gipfelsieg-Fälschung: Skandal um Italiens Berghelden

Er gilt als der große tragische Held des italienischen Alpinismus - und jetzt droht ihm wieder ein jäher Absturz. Marco Confortola wird vorgeworfen, seine angeblich größte bergsteigerische Leistung nur mit Hilfe eines gefälschten Fotos erbracht zu haben: Die Besteigung aller 14 8000er, die es auf der Erde gibt. Vor wenigen Wochen erst hatte der 54-Jährige den Gipfelsieg auf dem Gasherbrum im pakistanischen Karakorum verkündet, dem damit letzten 8000er auf seiner Liste.

Doch kurz darauf meldeten sich zwei andere italienische Bergsteiger zu Wort, die ebenfalls alle 14 Gipfel bezwungen haben. Auf einem davon, dem Annapurna, waren sie schon vor fast 20 Jahren, damals zur gleichen Zeit wie Confortola. Der aber, so erzählten es Silvio Mondinelli und Simone Moro einem italienischen Bergsteigermagazin, sei gar nicht auf dem Gipfel gewesen. Das gehe eindeutig aus dem Gipfelfoto hervor. Nicht nur damals habe Confortola mit Fälschungen operiert, behaupten die beiden, sondern auch, als er vor drei Jahren eine weiteren 8000er für sich reklamierte. Das dazugehörige Gipfelfoto sei das Produkt eines Foto-Shopping, also digitaler Manipulation. Confortola habe nichts anderes getan, als seinen Kopf einem anderen Bergsteiger quasi aufzusetzen. Weitere Vorwürfe von Fälschungen sind inzwischen aufgetaucht und Moro bezeichnet Confortola als „Serienlügner“. Der hat sich zu den Vorwürfen vorerst nicht konkret geäußert und verweist auf die Gipfelfotos.

Tragödie am K2 Es sind nicht allein die bergsteigerischen Erfolge, die Confortola zu einem Alpin-Superstar werden ließen, sondern viel mehr die Umstände, unter denen sie entstanden sind. Der Italiener war 2008 Teil einer Expedition auf den K2 im Himalaya, dem zweithöchsten Berg der Welt, die in einer der schlimmsten Tragödien in der Geschichte des Alpinismus endete. Elf Bergsteiger starben in der Todeszone über 8000 Meter. Confortola selbst überlebte eine Nacht in 8.400 Metern Höhe, bei der ihm aber alle Zehen abfroren, die nach seiner Rettung amputiert werden mussten. Er aber wollte trotzdem das Bergsteigen nicht lassen und setzte seine Karriere ohne Zehen, mit Schuhgröße 35 und umso größerem Interesse des Medien fort.