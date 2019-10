Clinton wirft Parteifreundin Unterstützung aus Russland vor

Gabbard beschuldigte Clinton, ihren Ruf beschädigen zu wollen, und forderte die 71-Jährige auf, selbst in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur einzutreten. Clinton hatte das wiederholt abgelehnt.

Clinton hatte in dem am Donnerstag gesendeten Podcast "Campaign HQ" gesagt, Russland habe eine Politikerin "im Auge, die derzeit an der Vorwahl der Demokraten teilnimmt". Die ehemalige US-Außenministerin, die bei der Präsidentschaftswahl 2016 gegen den heutigen Staatschef Donald Trump unterlag, bezichtigte Russland, die ungenannte Person aufzubauen, "um die unabhängige Kandidatin zu sein".

Kandidatur ohne Erfolgsaussicht

Im internen Kampf um die Kandidatur der Demokraten hat Gabbards Kampagne kaum Aussicht auf Erfolg: Bisher kommt sie auf nicht einmal ein Prozent der Unterstützung - in einem Feld, in dem sich Kandidaten wie der ehemalige Vizepräsident Joe Biden und die linksgerichteten Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders ein Rennen um die Spitzenposition liefern.