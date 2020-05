Sepia-Angela und Hipster-Hillary

Bundeskanzlerin nennt sich der Account. Ganz schlicht, ohne viel Theaterdonner. Ihren echten Namen braucht es nicht, schließlich weiß jeder, wer damit gemeint ist.

Angela Merkel hat seit kurzem einen Instagram-Account, ein Profil auf jener Plattform, auf der sich sonst gerne Stars und Möchtegern-Idole wie Justin Bieber, Beyoncé oder die Kardashian-Familie inszenieren. Und jetzt eben auch die deutsche Kanzlerin: Ihre Bilder dort sollen einen Einblick in ihre Arbeit hinter den Kulissen geben. Bei der Vorbereitung mit ihrem Team, beim Aussteigen aus dem Flugzeug, bei Gesprächen mit bedeutenden Personen. Die Bilder sind alle von Profis gemacht, aber eben nicht in der normalen Hochglanz-Optik der Pressefotografen, sondern im Instagram-Stil – in Schwarz-Weiß, in Sepia, immer leicht mit Weichzeichner behübscht.