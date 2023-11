China zerstört laut Human Rights Watch systematisch Moscheen

China geht laut der Menschenrechtsorganisation Humans Right Watch zunehmend hart gegen die muslimische Bevölkerung vor - auch über die Provinz Xinjiang hinaus. Die chinesischen Behörden würden laut einem aktuellen HRW-Bericht auch in den Provinzen Ningxia und Gansu im Norden des Landes systematisch Moscheen schließen oder zerstören. Islamische Architektur-Elemente wie Kuppeln und Minarette sollen von vielen Moscheen entfernt worden sein, um sie "chinesischer" wirken zu lassen.

Die Menschenrechtsorganisation beruft sich in ihrem Bericht auf öffentliche Dokumente, Satellitenbilder und Augenzeugenberichte. China rechtfertige das Vorgehen mit einer "Vereinheitlichung von Moscheen", verletze in Wahrheit aber das Recht auf Religionsfreiheit. "Die Schließung, Zerstörung und Umwidmung von Moscheen durch die chinesische Regierung ist Teil eines systematischen Versuchs, die Ausübung des Islam in China einzuschränken", wird die China-Direktorin von HRW, Maya Wang, zitiert.