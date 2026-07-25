340.000 Menschen in China wegen Taifun „Noul“ in Sicherheit gebracht

Wegen des sich nähernden Taifuns „Noul“ haben die chinesischen Behörden im Süden der Volksrepublik mehr als 340.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Behörden riefen am Samstagabend die höchste Taifunwarnstufe Rot aus. „Noul“ sollte am Sonntagfrüh (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 173 Stundenkilometern in der Provinz Guangdong zwischen den Städten Shenzhen und Haifeng an Land treffen.

In zwölf Städten in Guangdong wurde nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua der Schulunterricht, der Betrieb von Unternehmen und der Verkehr ganz oder teilweise ausgesetzt. In der gesamten Provinz soll am Sonntag nach Angaben des Staatssenders CCTV der Zugverkehr zum Erliegen kommen. Neben starken Winden wurde heftiger Regen erwartet.