Wie Chinas E-Auto-Tsunami Südamerika überrollt

Von einer „weißen Flut“ spricht das südamerikanische Wirtschaftsportal Ambito und meint damit die riesige Menge chinesischer E-Autos, die rund um das Hafengelände in Montevideo auf ihren Weitertransport warten.

Mónica Ageitos, die Vorsitzende des Schifffahrtszentrums in der uruguayischen Hauptstadt, stellt nüchtern fest: „Der Auto-Umschlag ist überlastet.“

Die zur Verfügung stehenden Flächen reichten nicht mehr aus. Offenbar rechnen die Verantwortlichen damit, dass die hohe Zahl der importierten Autos aus China auch weiterhin den Hafen vor eine große Herausforderung stellen wird. „In dieser Woche hat die nationale Hafenverwaltung nach Möglichkeiten gesucht, weitere Stellflächen zu erschließen. Derzeit werden einige Hektar hergerichtet, um eine Lösung zu schaffen.“

In ganz Südamerika verkauft

Von Montevideo aus werden die Fahrzeuge weiter nach Paraguay gebracht, von da aus dann in ganz Südamerika verkauft. Wie sehr die chinesischen E-Autos auf den südamerikanischen Markt drängen, macht auch eine weitere Zahl aus der Region deutlich. Wie das brasilianische Wirtschaftsmagazin Valor in dieser Woche berichtet, ist Brasilien erstmals zum weltweit größten Importeur chinesischer Autos geworden.

Das Land kaufte zwischen Januar und Mai Elektro- und konventionelle Fahrzeuge im Wert von 5,2 Milliarden US-Dollar aus China ein. Die Zeitung O Estadao aus Sao Paulo berichtet, das Wachstum von über 146 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 sei vor allem durch E-Fahrzeuge vorangetrieben, zu denen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge aller Art zählen.