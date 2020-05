Steuerreform soll Aufstand abwenden

In China wächst nicht nur die soziale Kluft, sondern auch die Sorge vor Unruhen. Der Gini-Koeffizient, der das Maß an Ungleichheit statistisch misst, beträgt offiziell 0,47 und überspringt damit die Marke von 0,4, ab der ein hohes Risiko für Aufstände gilt. Die Südwestuniversität für Finanzen und Wirtschaft in Chengdu ermittelte in einer Untersuchung gar einen Koeffizienten von 0,61. Damit würde China weltweit zur Spitze der ungleichen Länder gehören. „Die offiziellen Zahlen sind seit Jahren bekannt und unverändert, als ob die Lage gleich geblieben wäre. Aber die Situation hat sich deutlich verschlechtert“, sagt die Sinologin.

Der Wirtschaftsboom hat viele Chinesen abgehängt, die Lebenshaltungskosten explodieren. Nie zuvor war die Einkommensschere zwischen Stadt und Land so groß, wie selbst die Regierung zaghaft zugab.

Die Gefahr eines Aufstands ist real, so die China-Expertin: „Das Risiko einer Destabilisierung ist in China besonders hoch, weil es keine Mechanismen zur Konfliktlösung gibt. So bleiben zwei Möglichkeiten: Stillhalten oder zu radikalen Mitteln greifen.“

Der Debatte um Armut und Ohnmacht im Großteil der Bevölkerung war zudem eine beispiellose Welle an Skandal-Enthüllungen vorangegangen. Korrupte Politiker, Beamte und lokale Größen, die in unerklärbarem Luxus schwelgen, waren im Internet im Wochentakt entblößt worden und hatten einen Aufschrei von Bloggern verursacht: Etwa der Vertuschungsskandal, nachdem der Sohn eines KP-Offiziellen bei Sex-Spielchen mit zwei Frauen im Ferrari einen tödlichen Unfall baute; oder der Sicherheitschef der Stadt Wusu, Qi Fang, der sich zwei Schwestern als Geliebte hielt und sich auf Kosten der Allgemeinheit ein Liebesnest einrichtete. Die jüngsten Skandale betrafen Beamte, die sich mit falschen Identitäten Immobilienimperien aufbauten.

Xi Jinping will auch mit der Korruption aufräumen. Dabei werde sowohl gegen „Fliegen als auch gegen Tiger“ vorgegangen, sagte er. Das Publik-Werden der Korruptionsfälle aber verfolgt zwei Strategien: „Einerseits ist das ein Mittel, um jemanden politisch loszuwerden. Andererseits werden sie als Ventil genutzt: Um der Bevölkerung zu zeigen, dass sich der Staat um Gerechtigkeit kümmert“, so Weigelin-Schwiedrzik. „Aber Paradigmenwechsel ist das keiner.“