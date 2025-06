Waffen, Eisenbahnen, Luxus: Wie China seine Nachbarn überrollt

Chinesische Luxustempel

Chinesische Aufschriften am Bahnhof, chinesisches Personal, chinesischer Kaffee im Bordbistro: Diese Eisenbahn macht in jedem Moment deutlich, wer hier gebaut und wer hier das Sagen hat.

Chinas Auftritt in seinen Nachbarstaaten im Südostasien kennt keine Zurückhaltung, es ist in Eisen und Beton gegossener Machtanspruch einer Supermacht. In Vientiane, noch mehr aber in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas definieren chinesische Hotels, Casinos und Clubs neue Standards des Luxus. Wer sich aber als westlicher Tourist einem der pseudo-barocken Palais im Stadtzentrum nähert, prallt schon auf der Freitreppe vor dem goldenen Portal in eine Gruppe grimmig entschlossener Sicherheitsleute. Auf die Frage, ob man vielleicht einen Drink an der Bar oder auch der Terrasse nehmen könne, bekommt man schon wieder die einsilbige Antwort: China – geschlossene Gesellschaft

Wenigstens freundlicher sind die Vertreter, die in noblen Einkaufszentren von Phnom Penh den Fremden aus dem Westen als möglichen Kunden für eines der luxuriösen Wohnbau-Projekte am Ufer des Mekong anpeilen. 50 Stockwerke und dahinter ein chinesischer Baukonzern: Chinas Immobilienblase entleert sich inzwischen überall in seinen Nachbarländern. Die technische Ausstattung der Wohnung, wird dem Europäer dann stolz erklärt, stamme übrigens aus Deutschland.