China: Gewalt bringt Studenten auf die Barrikaden

Fassungslos, wütend und mit Tränen in den Augen reagierten viele der jungen Demonstranten in Hongkong auf den Hass, der ihnen am Freitag von Gegendemonstranten entgegenschlug. Und auf die Gewalt, die ihren friedlichen Protest für die freie Wahl der Kandidaten für das Amt des Regierungschefs 2017 zerstören und beenden soll. 18 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt.

Zehntausende Hongkonger – viel mehr als am Vortag – strömten Samstagfrüh wieder auf die Straßen von Hongkongs, um ihrer Forderung Kraft zu verleihen und sich gegen die gewalttätigen Gegendemonstranten zu stemmen. Die prodemokratischen Aktivisten trugen gelbe Armschleifen, ihre Gegner blaue. Nicht alle sind gewalttätig, manche schreien nur ihren Unmut darüber heraus, dass die Blockade ihren Geschäften schadet.

Unklar blieb, wer hinter den brutalen Übergriffen steht. Von den 19 Menschen, die festgenommen wurden, sollen nach Polizeiangaben acht Verbindungen zu den Triaden haben – mafiaähnliche Verbrecherbanden.