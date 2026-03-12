Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In China wird der Druck auf Minderheiten erhöht. Der Volkskongress verabschiedet zum Schluss seiner Jahrestagung am Donnerstag ein Gesetz zur gemeinsamen nationalen Identität. Der Entwurf mit dem Titel "Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts" soll die 55 ethnischen Minderheiten im Land stärker an die von den Han-Chinesen dominierte Mehrheitsgesellschaft und die allein herrschende Kommunistische Partei zu binden. Kritiker sehen ganze Kulturen gefährdet.

So dürfte die kulturelle Eigenständigkeit von Gruppen wie Uiguren oder Tibetern weiter untergraben und als Separatismus kriminalisiert werden. Das Gesetzesvorhaben schreibt unter anderem vor, dass Hochchinesisch (Mandarin) im öffentlichen Leben und in Schulen Vorrang vor den Sprachen von Minderheiten haben muss. Religiöse Gruppen und Schulen werden verpflichtet, sich der Sinisierung – also der Anpassung an chinesische Traditionen und sozialistische Werte – zu unterwerfen. Zudem sollen Eheschließungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen gefördert und Hindernisse aufgrund von Bräuchen oder Religion beseitigt werden. Das Gesetz sieht auch vor, dass Organisationen oder Einzelpersonen im Ausland rechtlich belangt werden können, wenn sie die "ethnische Einheit" untergraben.