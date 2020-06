China: Der abgetauchte Kandidat

Singapurs Premier Lee Hsien Loong, Dänemarks Regierungschefin Helle Thoring-Schmidt und US-Außenministerin Hillary Clinton haben etwas gemeinsam – sie alle waren in den vergangenen Tagen in Peking und wurden vom künftigen starken Mann versetzt. Xi Jinping ließ Termine platzen. Auch eine russische Delegation und die Zentrale Militärkommission der KP warteten vergeblich auf den 59-Jährigen, der am 1. September letztmals zu sehen war.

Obwohl sich die chinesischen Zensoren alle Mühe geben, Internet-Anfragen nach dem roten Kronprinzen und TV-Berichte über den großen Abwesenden zu unterbinden, zischt und brodelt es in der Gerüchteküche. Autounfall, Herzinfarkt, Mordanschlag, Machtkampf, oder ist Xi wegen angeblicher Finanztransaktionen seiner Familie in Ungnade gefallen – es wird wild drauflosspekuliert. Ano­nyme Informanten wollen wissen, dass sich Xi beim täglichen Schwimmtraining den Rücken verletzt habe. Aber wer kann ihnen trauen?