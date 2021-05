Chicagos Bürgermeisterin gibt zum Jubiläum weißen Journalisten kein Interview

Lightfoot war 2019 als erste Afroamerikanerin und erste offen homosexuelle Frau zur Bürgermeisterin von Chicago gewählt worden. "In meinem Erwachsenen-Leben habe ich immer alles in meiner Kraft Stehende unternommen, um für Diversität und Inklusion zu kämpfen", schreibt sie. "Als Bürgermeisterin bin ich in einer einmaligen Position, um dieses äußerst wichtige Thema ins Rampenlicht zu rücken."

Während es in den USA in den vergangenen Jahren ein wachsendes Bewusstsein über "systemischen Rassismus" und die Diskriminierung von Minderheiten gegeben habe, scheine das bei vielen Medien in Chicago nicht angekommen zu sein, schreibt Lightfoot weiter. Die fehlende Vielfalt in Medien sei in großes Problem: "Es ist unmöglich, dass sich dieser eklatante Mangel an Diversität nicht jeden Tag in der Berichterstattung über Regierung, Politik und Stadtleben niederschlägt."

Ihr Schreiben beendet Lightfoot, die am 20. Mai 2019 ihr Amt angetreten hatte, mit einem Appell an die Medien, mehr nicht-weiße Journalisten und Journalistinnen einzustellen.