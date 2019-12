Chef der britischen Labour-Partei ist "Antisemit des Jahres"

So musste der frühere Londoner Bürgermeister Ken Livingstone vor einem Jahr Labour verlassen, weil er meinte, die Zionisten hätten mit Hitler ohnehin zusammengearbeitet.

Corbyn hat sich zwar wiederholt von all diesen Vorfällen distanziert. Eine öffentliche Entschuldigung aber konnte er sich nicht abringen. Ein Fressen für die konservative britische Boulevardpresse, die damit im Wahlkampf Schlagzeilen machte, in den vor dem Antisemiten Corbyn gewarnt wurde.

Zumindest in der jüdischen Gemeinde in Großbritannien hinterließ all das den schlechtestmöglichen Eindruck von der Partei, die ja traditionell viele jüdische Mitglieder hat, und ihres Chef. 87 Prozent der britischen Juden meinten in Umfragen, dass sie Corbyn für einen Antisemiten hielten.