Brexit: Johnson macht Tempo

Get Brexit done

Am Freitag will der firschgebackene Premier Johnson über sein Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Hier drückt Johnson aufs Tempo und will eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit gesetzlich blockieren, berichten mehrere Medien wie der TV-Sender ITV und die Zeitungen The Times und die Financial Times übereinstimmend. Eine Verlängerung über Ende 2020 hinaus wäre den Plänen zufolge dann illegal.