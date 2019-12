Corbyn sieht keine Schuld bei sich - und will noch nicht gehen

Jeremy Corbyn ist der große Verlierer dieser Wahl – dass er gehen wird müssen, ist klar. Die Frage ist nur: wann?

„In den ersten Monaten des kommenden Jahres“, sagte er jetzt in einem Auftritt vor der Presse. Er sei „Traurig, aber dennoch stolz“ auf das Ergebnis, sagte der 70-Jährige. Ein Satz, der ihm wohl eher Spott einbringen wird; schließlich hat Labour eine historische Niederlage erlitten. Die Partei verlor rund ein Viertel ihrer Mandate und wird mit so wenig Abgeordneten wie seit mehr als 80 Jahren nicht mehr im Unterhaus vertreten sein. Als Erklärung dient ihm ausschließlich der Brexit – das eigene Wahlprogramm habe nichts mit den schlechten Ergebnissen zu tun, so Corbyn. „Meine ganze Strategie war es, die Hand über diesen Brexit-Graben hinweg auszustrecken und die Menschen zusammenzubringen“, sagte er.

Corbyn hatte seine eigene Haltung zum Brexit nie klar geäußert. Er sagte im Wahlkampf, er wolle neutral bleiben.

Er übernahm demnach keine Verantwortung für die Niederlage. „Ich habe alles getan, um diese Partei zu führen, ich habe alles getan, um unsere Programme zu entwickeln, und seitdem ich Parteichef geworden bin, hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt“, sagte er.