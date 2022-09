Charles' erste Rede: "Unser Land ist eines vieler Kulturen geworden"

Der neue König Charles III. hat das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das sagte der 73-Jährige am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch. Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte Charles.

Als seine Mutter den Thron bestiegen hatte, wären Großbritannien und der Rest der Welt "noch mit den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen gehabt und noch immer unter den Sitten älterer Tage gelebt", sagte der neue britische König Charles III in seiner ersten TV-Ansprache an die Nation. Heute sei es aber ein anderes Großbritannien: "Im Verlauf der letzten 70 Jahre hat sich unsere Gesellschaft gewandelt - und heißt heute viele unterschiedliche Kulturen und Glaubensformen willkommen."

