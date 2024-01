Die Krisen, über die die Welt nicht spricht - aber sollte

Während die Kriege in der Ukraine und in Gaza täglich prominent in Zeitungen und Fernsehnachrichten vorkommen, haben die humanitären Krisen in Sambia, Mauretanien oder Simbabwe hierzulande wohl nur die wenigsten am Schirm.

Um etwas gegen dieses Ungleichgewicht zu tun und zumindest punktuell ein Schlaglicht auf diese vergessenen Krisen der Erde zu werfen, veröffentlicht die Hilfsorganisation Care jährlich ihren Report „Breaking the Silence“ (dt.: das Schweigen brechen, Anm.).

Die zehn "vergessensten" Krisen spielen sich in Afrika ab

Wobei „der Erde“ in diesem Fall „Afrikas“ bedeutet: Denn die zehn Krisen, über die laut dem heute, Donnerstag, veröffentlichten Report im Jahr 2023 am wenigsten berichtet wurde, spielen sich allesamt dort ab.