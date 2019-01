Bürgermeister auf Konfrontationskurs mit Minister Salvini

Kritik auch aus Neapel

Der neapolitanische Bürgermeister Luigi De Magistris kritisiert Innenminister Salvini ebenfalls für seine unmenschliche Politik. Er erklärt sich bereit, den Hafen der Stadt für das deutsche NGO-Schiff "Sea Watch" zu öffnen. Seit zwölf Tagen befindet sich das Schiff mit 32 Personen, darunter drei Kindern, drei unbegleiteten Jugendlichen und vier Frauen, an Bord auf einer Odyssee im Mittelmeer und sucht vergeblich nach einem Hafen.

Salvini verwehrt Rettungsschiffen kategorisch jede Aufnahme in Italien. Auch Malta und Spanien weigerten sich bisher, die Sea Watch in einem Hafen einlaufen zu lassen. Der Lega -Mann forderte indessen die „linken Bürgermeister“ auf, sich lieber um „die in Schwierigkeiten geratenen Bewohner zu kümmern, als um illegale Einwanderer“.