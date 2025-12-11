Budgetdefizit: Österreich macht bei EU Militärausgaben geltend

"Spielraum" nennt es Markus Marterbauer – und da er das als Österreichs Finanzminister tut, ist der rund eine Milliarde Euro groß. Um sich diesen Spielraum zu schaffen, wurde Marterbauer am Donnerstag bei der EU-Kommission vorstellig. Es geht um das offizielle Ansuchen um die sogenannte "Nationale Ausweichklausel“.

Hinter dieser Brüsseler Wortschöpfung steckt die Idee der EU-Kommission, die EU-Staaten zu mehr Ausgaben für Verteidigung zu animieren. Wenn ein Land also heuer mehr für Rüstung ausgegeben hat, darf es den Betrag von seinem Budgetdefizit, das es der EU zu melden hat, abziehen. Rund ein Dutzend Mitgliedsländer hat das schon im Frühjahr getan, als die Regelung geschaffen wurde. Österreich, so erklärt es der Finanzminister vor Journalisten in Brüssel, sei damals zu sehr mit den Details der Regierungsbildung beschäftigt gewesen. Jetzt holt man das nach, kann also etwa die ersten Teilzahlungen für die italienischen Leonardo-Kampfjets geltend machen.