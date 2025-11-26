Bericht: Österreich fixiert Milliarden-Deal für italienische Kampfjets

Wie die Krone berichtet, soll es nun endgültig feststehen: Das Bundesheer kauft zwölf Kampfjets des italienischen Herstellers Leonardo. Auch wenn die Verträge dem Vernehmen nach noch nicht unterzeichnet sind: Offiziell bestätigen dürften den Deal das Verteidigungs- und Wirtschaftsministerium demnach gegen Ende der Woche.

Die neuen Ultraschall-Jets folgen auf die Saab 105, die 2020 ausgemustert wurden. Laut der Rüstungsdirektion hat nur der Jet des italienischen Herstellers alle 78 Leistungskriterien erfüllt. Das Ministerium bezeichnete die zweisitzige M-346FA deshalb auch als "alternativlos".