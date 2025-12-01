Brunner zu EU-Migrationspolitik: "Müssen Kontrolle zurückgewinnen"

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner ist der Ansicht, dass der EU-Ansatz im Migrationsbereich konkrete Resultate zeigt . "Die Ankünfte irregulärer Migranten gehen zurück: Minus 35 Prozent in einem Jahr. Was wir tun, funktioniert, aber es reicht nicht. Wir müssen die illegale Migration bekämpfen, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen und eine Polarisierung bei diesem Thema zu vermeiden", so Brunner gegenüber der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Montag.

"Wir konzentrieren uns auf die letzten Bausteine der Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts, der im Juni in Kraft tritt. Der Pakt basiert auf einem Gleichgewicht von Solidarität und Verantwortung: Er wird funktionieren, wenn die Staaten bereit sind, diesen umzusetzen. (...) Im Jänner werden wir die neue fünfjährige EU-Migrationsstrategie vorstellen. Wir werden auch über eine neue Rolle für Frontex sprechen", so Brunner, der am Samstag in Valletta an dem Treffen mit den Innenministern der sogenannten Med5 - Italien, Spanien, Griechenland, Zypern und Malta - teilgenommen hat.

"Europa muss mehr Migrationsdiplomatie betreiben"

"Brüssels Solidaritätsinstrument sieht Umsiedlungen, finanzielle Unterstützung und andere konkrete Maßnahmen vor, einschließlich operativer Unterstützung durch unsere europäischen Agenturen. (...) Ein Mitgliedstaat erhält nur dann Solidarität, wenn er den Verantwortungsteil des Pakts einhält, also die Dublin-Regeln anwendet. Der Pakt tritt Mitte 2026 in Kraft, und jedes Jahr werden wir bewerten, wer unter welchem Druck steht und ob die Regeln eingehalten werden", erklärte Brunner. Gleichzeitig müsse Europa mehr Migrationsdiplomatie betreiben.