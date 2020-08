Brückensprengung impossible?

Für den neuen Paramount- Film mit Hollywoodstar Tom Cruise (Tarnname „Libra“, aber vermutlich „Mission impossible 7“) soll eine über hundert Jahre alte Eisenbahnbrücke in Polen in die Luft gejagt werden – dies weckt immer mehr Widerstand vor allem in der Region des Bauwerks, in der Wojewodschaft Niederschlesien.

Die hauptsächlich aus Stahl bestehende 151 Meter lange Konstruktion wurde 1912 im damals deutschen Riesengebirge eröffnet und führt über den im Wald eingebetteten Stausee des Flusses Bober auf der Strecke zwischen der Stadt Hirschberg (Jelenia Gora) und Siegersdorf (Zebrzydowa). Seit März gab es in Polen Gerüchte über die Sprengung, die lange als Fake News abgetan wurden – in der vergangenen Woche aber wurden die Sprengungspläne vom stellvertretenden Kulturminister Pawel Lewandowski bestätigt. Er erklärte lakonisch: „Nicht jede alte Sache ist ein Kulturdenkmal.“ Die derzeit nicht genutzte Brücke sei „ein postindustrielles Relikt“.