Neuseeland rettet Film und Fernsehen: "Herr der Ringe" und mehr drehen wieder

Während in Europa und den USA noch unter erschwerten Corona-Bedingungen gedreht wird, wird am anderen Ende der Welt für Kino- und TV-Nachschub gesorgt: In Neuseeland werden in den nächsten Wochen u.a. die Amzon-Serie "Herr der Ringe", der nächste "Avatar"-Teil, ein "Power Rangers"-Film und weitere Produktionen u.a. mit Viggo Mortensen (Bild) gedreht. Das Land, das dank strikter Maßnahmen das Coronavirus so gut wie völlig in den Griff bekommen hat, sei ein "sicherer Hafen" für internationale Produktionen, sagte der dortige Wirtschafstminister.

Mehr als 200 Darsteller und Crewmitglieder der Produktionen - darunter auch der neue Film von Jane Campion oder die Netflix-Serien "Cowboy Bebop" und "Sweet Tooth"- können mit Ausnahmegenehmigungen im nächsten halben Jahr nach Neuseeland einreisen, berichtet Deadline.