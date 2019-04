Ex-Staatssekretär fleht EU an, sein Land rauszuwerfen

Leben schwer machen

Auch der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg hat kürzlich aufhorchen lassen: Sollte Großbritannien länger in der EU bleiben, werde man den Europäern das Leben so schwer wie möglich machen, so die offene Drohung an die EU-Länder. So oder so ähnlich klangen etliche Brexit-Befürworter im Unterhaus zuletzt. Kein Wunder also, dass die EU ihrerseits Regeln überlegt, wie sie das vermeiden kann. Im Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs für den Sondergipfel schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk, er „erwarte von Großbritannien die Garantie für einen “Geist der aufrichtigen Zusammenarbeit" mit der EU.