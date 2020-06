Experten liefern Beweis für Beschuss aus Russland

Drei Orte in der Ostukraine wurden für die Untersuchung herangezogen – wie auch Bilder aus Russland selbst: Fotos und Videos von Anwohnern von Gukowo bei Rostow am Don, einer Millionenstadt nahe der ukrainischen Grenze, zeigten Mehrfachraketenwerfer-Systeme samt aufsteigender Rauchsäulen (siehe etwa Video unten). Auch dies passte ins Bild der Experten: Die Abschussposition der Raketen dürfte in der Nähe von Gukowo liegen - Satellitenbilder bestätigen das, denn Brandflecken und Reifenspuren sind darauf zu sehen.

Bleibt die Frage, wie stichhaltig diese Beweise sind. Der Guardian hat dafür den unabhängigen Militärforensiker Stephen Johnson befragt, der zwar meint, dass derartige Analysemethoden von Abschuss-Orten zwar nicht wissenschaftlich belegt seien – aber dennoch seien die Satellitenbilder überzeugend. Ihn beschäftige vor allem die Frage, was Abschussrampen auf russischer Seite zu suchen hätten.