Britische Datenschutz verhängt Höchststrafe gegen Facebook

„Ein Unternehmen dieser Größe und mit dieser Expertise hätte es besser wissen und es besser machen sollen“, so begründete die britische Datenschutzkommissarin Elizabeth Denham die Höchststrafe in Höhe von 500.000 Pfund (565.000 Euro) gegen das Internetunternehmen Facebook. Die Datenschutzbehörde Information Commissioner's Office (ICO) wirft Facebook vor, die Daten seiner Kunden nicht ausreichend geschützt zu haben - dadurch sei die Analysefirma Cambridge Analytica an die Daten von weltweit 87 Millionen Nutzern gekommen.

Was war passiert?

Cambridge Analytica hatte vor vier Jahren mithilfe einer Umfrage-App auf dem sozialen Netzwerk persönliche Informationen der Nutzer erlangt. Dabei erhielt die Analysefirma nicht nur die Daten der 300.000 Unfrage-Teilnehmer, sondern auch von deren Facebook-Freunden.