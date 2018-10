Briten peilen Brexit-Deal bis zum 21. November an

Großbritannien peilt eine neue Frist für eine Brexit-Vereinbarung mit der Europäischen Union an. Bis zum 21. November solle der Deal mit Brüssel stehen, teilte Brexit-Minister Dominic Raab in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief den Abgeordneten des Unterhauses mit. Der Brief an die Mitglieder des Brexit-Ausschusses war auf den 24. Oktober datiert, wurde aber erst jetzt veröffentlicht.

"Derzeit halte ich den 21. November für angemessen"