Brigitte Macron setzt sich gegen Verleumdungskampagne zur Wehr

Tiphaine Auzière ist Anwältin, aber an diesem Dienstag erscheint sie einfach in ihrer Funktion als Tochter im Gerichtssaal. Sie ist hier, um zu bezeugen, wie sehr ihre Mutter Brigitte Macron die Verleumdungskampagne gegen sie trifft, der zufolge es sich bei der französischen First Lady eigentlich um einen Mann mit Namen Jean-Michel Trogneux handeln soll – so wiederum heißt Macrons Bruder, dessen Identität sie demnach angeblich angenommen habe. Angesichts der permanenten Angriffe im Internet schaffe es ihre Mutter nicht mehr, „Abstand zu all dem Horror zu finden, der über sie erzählt wird", sagt die 41-jährige Auzière über ihre Mutter. „Was sie mitmacht, wünsche ich niemandem."

10 Angeklagte So absurd die Behauptung klingt, dass Brigitte Macron ein Mann sei - acht Männer und zwei Frauen haben sie so hartnäckig und mit solcher Gehässigkeit im Internet verbreitet, dass sie sich seit Montag wegen dem Vorwurf des Cyber-Mobbings vor der Justiz verantworten müssen. Sie sind zwischen 41 und 60 Jahre alt, von Beruf Informatiker, Sportlehrer oder selbst ernanntes „Medium" mit teils großen Reichweiten in den sozialen Netzwerken. Mehrere stehen in Verbindung mit rechtsextremen Kreisen, manche haben in den vergangenen Jahren diverse Verschwörungstheorien verbreitet. Ihnen drohen bis zu zwei Jahre Haft. Die Urteile steht noch aus. Die Angeklagten argumentierten, sie hätten einfach nur ihren „Humor" spielen lassen, „informieren" wollen, sie beriefen sich auf die Meinungsfreiheit oder das „Recht zu kritisieren", wie es einer von ihnen sagte. Der Autor Aurélien Poirson-Atlan, der unter dem Pseudonym „Zoé Sagan" zahlreiche Posts, Fotos und Videos zur Verbreitung der Falschinformationen veröffentlichte, erklärte, die Nachrichten seien durch künstliche Intelligenz entstanden. Grundlage der Lügentheorien sind Brigitte Macrons angeblich männliche Haltung, auch will einer der Angeklagten mit einer Gesichtserkennungs-Software und ausgehend von Kinderfotos herausgefunden haben, dass sie und ihr Bruder ein- und dieselbe Person seien.

Pädophilie Behauptet worden war nicht nur, sie sei eine Transfrau. Die Angeklagten warfen ihr auch Pädophilie vor, sei sie doch mit ihrem späteren Mann Emmanuel Macron ein Liebesverhältnis eingegangen, als dieser noch minderjährig war. Kennengelernt haben sich die beiden, als er noch im Gymnasium und sie seine Theaterlehrerin war. Tatsächlich war er gerade erst 15 Jahre alt und sie 40. Doch gaben sie stets an, ihre Beziehung habe nicht sofort begonnen, sondern erst Jahre später, vor allem aus Rücksicht auf ihre Kinder. Sie waren ungefähr in seinem Alter. Brigitte Macron erschien nicht persönlich vor Gericht. Als sie im August letzten Jahres Klage einreichte, sagte die heute 72-Jährige, die Gerüchte hätten „sehr starke Auswirkungen" auf sie und ihre Familie. Ihre Enkelkinder müssten sich anhören, dass ihre Großmutter angeblich „eigentlich ein Mann" sei. Aus einer ersten Ehe hat Brigite Macron zwei Töchter und einen Sohn, die selbst insgesamt sieben Kinder haben.