Transgender? Brigitte Macron will vor Gericht wissenschaftliche Beweise vorlegen

Die bösartigen Gerüchte halten sich seit Jahren hartnäckig: Brigitte Macron, die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sei nicht als Frau, sondern als Mann geboren worden.

Gestreut wurden sie unter anderem von der rechten US-amerikanischen Influencerin Candace Owens, die in Videos wiederholt behauptet hat, Brigitte sei erst durch eine Operation zur Frau geworden und gegen die die Macrons bereits im Sommer eine Verleumdungsklage eingereicht haben. Nun will das französische Ehepaar dem zuständigen US-Gericht auch fotografische und wissenschaftliche Beweise vorlegen, um die falschen Behauptungen endgültig zu widerlegen.