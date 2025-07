BRICS-Gruppe: Trump schwingt wieder die Zoll-Keule

US-Präsident Donald Trump hat mit Strafzöllen für eine Annäherung von Staaten an die BRICS-Gruppe gedroht.

"Jedes Land, das sich der anti-amerikanischen Politik der BRICS anschließt, wird mit einem ZUSÄTZLICHEN Zoll von zehn Prozent belegt. Es wird keine Ausnahmen von dieser Politik geben", schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social in der Nacht auf Montag. Was genau er unter "anti-amerikanische Politik" versteht, ließ er offen.