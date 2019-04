Brexit: Wie die Abstimmung im Unterhaus heute ablaufen soll

1) Einseitiges Recht zur Aufhebung des " Backstop"

Damit soll Großbritannien die EU bis 22. Mai verlassen können. Zugleich soll es den sogenannten Backstop aufheben können. Mit dem Backstop soll eine harte EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland verhindert werden. Gleichzeitig soll Großbritannien in der Zollunion bleiben, bis ein Handelsabkommen mit der EU geschlossen wird. Solange die Briten aber in der Zollunion sind, dürfen sie keine Handelsverträge mit anderen Staaten schließen, was Befürworter eines schnellen Brexit ablehnen. Dass die EU den Briten ein einseitiges Recht zur Aufkündigung des Backstop einräumen könnte, gilt als ausgeschlossen.

2) Ausscheiden ohne Abkommen

Damit soll das Land am 12. April ausscheiden, wenn ein Abkommen bis dahin keine Mehrheit im Unterhaus findet. Ein ähnlicher Antrag wurde in der letzten Runde aber schon mit großer Mehrheit abgelehnt.

3) Die Zollunion

Gefordert wird, dass ein Austrittsabkommen nur geschlossen wird, wenn das Land in der Zollunion bleibt. Das müsste aber mit der EU verhandelt werden, die bisher substanzielle Ergänzungen am Vertrag ablehnt. Ein ähnlicher Vorstoß scheiterte zuletzt im Parlament nur knapp. Für den Verbleib Großbritanniens in einer Zollunion mit der EU macht sich die oppositionelle Labour Party stark. Die konservative Regierung sträubt sich dagegen, weil sie den Bürgern in ihrem Wahlprogramm 2017 einen Ausstieg aus der Zollunion versprochen hatte.