Brexit-Showdown in Landresidenz

Finanzminister Philip Hammond wiederum hat angekündigt, die versammelten Minister mit einem Vortrag düsterer Prognosen im Falle eines harten Brexit aus den Wolken ihrer Brexit-Träume zu holen. Gestern kam ihm dabei mit Jaguar Land Rover eine ikonenhafte, wenngleich zum indischen Tata-Konzern gehörende Marke der britischen Autoindustrie zu Hilfe. Vorstandschef Ralf Speth warnte, dass ein schlechter Brexit-Deal seine Firma rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Ein Abwanderung steht im Raum. Zuvor hatten auch BMW und der Airbus-Konzern, der in Großbritannien Flügel herstellt, die Zukunft ihrer britischen Werke in Frage gestellt, falls die für die „Just in time“-Fertigung ihrer Produkte reibungslose Verschiffung von Produktionsteilen vom bzw. zum Kontinent nicht mehr gewährleistet sei.

Gesundheitsminister Jeremy Hunt, der neuerdings auch Ambitionen auf die Nachfolge Theresa Mays erkennen lässt, wies daraufhin den europäischen Flugzeughersteller an, sich „in diesem kritischen Moment der Verhandlungen hinter die Premierministerin zu stellen“. Ein solcher Ton macht verständlich, warum ein anonym bleibender hochrangiger Vertreter der britischen Wirtschaftswelt gegenüber der BBC vorausblickend auf den Chequers-Gipfel von einem „Alice in Wonderland-Treffen ökonomischer Fantasien“ sprach.

Für die Labour-Opposition wäre nun der Weg frei, sich mit einer besonnenen wirtschaftsfreundlichen Linie als Alternative zu profilieren. Aber ihr instinktiv euroskeptischer Parteichef Jeremy Corbyn zog es vor, in der letzten Parlamentssitzung vor der Klausur in Chequers über überhöhte Bus-Ticket-Preise zu sprechen. Nachdem in London vor knapp zwei Wochen mehr als 100.000 Menschen für ein zweites Referendum demonstrierten und dabei lautstark „Wo ist Jeremy Corbyn?“ riefen, droht diesem nun seine gerade gewonnene Brexit-feindliche junge Anhängerschaft davonzulaufen.