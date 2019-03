Brexit-Deal: May will vierte Abstimmung, bei "Nein" Neuwahlen

Der EU-Rat wird sich am 10. April zu einem Sondergipfel treffen. An diesem Tag endet auch die Deadline für May, Neuwahlen auszurufen, die dann noch vor den Wahlen des Europäischen Parlaments stattfinden können. Schon zwei Tage davor muss May die europäischen Partner über das weitere Vorgehen informieren. Spätestens am 12. April muss Großbritannien auch bekanntgeben, ob es bei einem weiteren Verbleib in der EU an den EU-Wahlen im Mai doch wieder teilnehmen will.