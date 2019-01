Brexit: Machtspiele vor historischer Abstimmung

Mit letzten Aufrufen und Drohungen hatte die Premierministerin noch einmal versucht, EU-Gegner in der eigenen Partei für sich zu gewinnen. Ein „Nein“ zu ihrem Deal würde die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit und eines Zusammenschlusses von Nordirland und Irland stärken. Eine Verschiebung des EU-Austrittes aber, über die in den letzten Tagen in London heftig spekuliert wurde, werde es nicht geben. Das Land trete am 29. März aus.

Die Zeit aber läuft EU-Gegnern und -Befürwortern, Regierung und Opposition davon. Fällt Mays Plan heute durch, muss die Premierministerin schon am Montag kommender Woche klarmachen, welchen Schritt sie als Nächstes setzen wird. Möglich scheint derzeit alles vom freiwilligen Rücktritt bis hin zu weiteren Versuchen, der EU etwas abzuringen (siehe Seite 3). Alles abhängig von der Schwere der Niederlage, die May heute erwartet. Sollte ein neuer Plan für den EU-Austritt gefunden werden, was die Mehrheit der politischen Beobachter bezweifelt, müsste das Parlament ihn bis Anfang Februar absegnen.

Oppositionschef Jeremy Corbyn sieht ohnehin eine Neuwahl als einzigen Ausweg. Den notwendigen Misstrauensantrag im Parlament werde er „sehr bald“ einbringen, kündigte der Labour-Politiker an. Für eine Mehrheit aber bräuchte man Stimmen aus der Regierungspartei. Dort aber sind sich selbst die fanatischsten May-Gegner einig, dass man sich lieber mit der Premierministerin abfinden als dem Labour-Chef den Weg in die Downing Street öffnen werde.