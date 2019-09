Brexit-Drama: Arbeitsministerin Amber Rudd tritt zurück

Der Rücktritt gilt als schwerer Schlag für Johnson, galt Rudd doch als eine der letzten gemäßigten Politikerinnen im Kabinett des Brexit-Hardliners. Er will das Vereinigte Königreich um jeden Preis mit dem 31. Oktober aus der Europäischen Union führen und will sich sogar über ein am Mittwoch vom Unterhaus beschlossenes Gesetz hinwegsetzen, das einen No-Deal-Brexit ausschließt.