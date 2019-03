Brexit: Die Nordiren, die May zum dritten Mal ein Bein stellten

Als sich eine Regierungszusammenarbeit zwischen den Torys und der DUP abzeichnete, warnte der frühere Premier John Major davor, der die Verhandlungen seinerzeit auf den Weg gebracht hatte. May gefährde damit dem Friedensprozess. Ein fundamentaler Bestandteil des Friedensprozesses sei es, so Major, „dass die britische Regierung neutral zwischen den rivalisierenden Interessen in Nordirland“ stehe.

Beim Brexit-Referendum 2016 stimmten 56 Prozent der Nordiren für den Verbleib des Königreiches in der Europäischen Union.