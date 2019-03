Brexit-Austrittsabkommen im Unterhaus zum dritten Mal abgelehnt

Das britische Unterhaus hat am Freitag zum dritten Mal das EU-Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May abgelehnt. Das Ergebnis war mit 344 Gegenstimmen bei 286 Zustimmungen zwar nicht ganz so deutlich, wie bei den ersten beiden Anläufen. Abermals lehnte das Haus das Abkommen aber nicht knapp sondern klar ab.

Zur Abstimmung stand am Freitag ein Teil des Brexit-Pakets. Nicht dazu gehört die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen, die den Vertrag ergänzt. Dadurch könnte May rein theoretisch noch einen vierten Anlauf wagen.

EU-Ratspräsident Donald Trump hat unmittelbar nach der Abstimmung angekündigt, für 10. April einen Sondergipfel einzuberufen.