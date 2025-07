Brenner: Wie Österreich und Bayern den Transit-Streit lösen wollen

Was in Berlin nur Randthema war, wurde am Donnerstag in Wien nun von Stocker ausgiebiger vor der Presse erläutert. Jedoch nicht mit Merz, sondern dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) , für den die Tiroler Blockabfertigung EU-rechtswidrig ist.

Als Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor zwei Wochen erstmals zu seinem deutschen Amtskollegen Friedrich Merz (CDU) flog, setzten die beiden Regierungschefs darauf, Einigkeit zu demonstrieren – in so gut wie allem: Migration, Grenzkontrollen, EU-Bürokratieabbau. Im Transit-Streit werde man schon auch noch eine Lösung finden, hieß es da. Wie, darauf gingen sie nicht ein.

Darum geht es im Transit-Streit

In dem mittlerweile jahrelang dauernden Streit geht es um die wichtige Brenner-Autobahn, die Tirol mit Südtirol verbindet. Für Reisen sowie den Handel zwischen Deutschland und Italien spielt sie eine zentrale Rolle. Für politisches Kopfzerbrechen sorgt jedoch die Frage, wie man den Verkehr am Brenner am besten regelt – um lange Staus zu vermeiden, aber auch Belastungen wie Lärm und Schmutz für die in der Nähe wohnende Bevölkerung.

Tirol hat sich vom zunehmenden Schwerverkehr über den Brenner derart gestört gefühlt, dass es die Blockabfertigung, also eine Anzahlbegrenzung für Lkw, und Fahrverbote eingeführt hat. Sehr zum Unmut Deutschlands – und Italiens, das Österreich deshalb 2024 auf Bestreben von Verkehrsminister Matteo Salvini vor dem Europäischen Gerichtshof wegen „Anti-Transitmaßnahmen“ geklagt hat. Bayern hege für die Klage „Sympathie“, so Söder in Wien. Doch selbst wenn Tirol Blockabfertigung und Fahrverbote aufhebe: „Das Verkehrsproblem bleibt.“ Stocker sprach von Tiroler „Notmaßnahmen“.