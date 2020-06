Breivik-Opfer: "Ich schwamm um mein Leben"

Mit schrecklichen Details wurden am Montag die Zeugenaussagen im Prozess gegen Anders Behring Breivik fortgesetzt. Erstmals sagten vor dem Gericht in Oslo Überlebende des Massakers auf der Insel Utøya aus, die sich trotz schwerer Verletzungen in Sicherheit bringen konnten.

Der Islamhasser Anders Behring Breivik tötete am 22. Juli 2010 auf Utøya 69 Teilnehmer eines Sommerlagers für junge Sozialdemokraten. Zuvor hatte er in Oslo eine Bombe gezündet, durch die acht Menschen starben. Insgesamt wurden Hunderte Menschen verletzt.

Die 21-jährige Silja Uteng war im Zeltlager auf Utøya, als der Massenmörder das Feuer eröffnete. Sie versuchte zu fliehen – und wurde angeschossen. Eine Kugel traf sie in den rechten Arm, dennoch gelang es ihr, in Todesangst ins Wasser zu springen. Mehr als eine Stunde lang sei sie im eiskalten Fjord herumgeschwommen, berichtet Silja Uteng: "Ich schwamm um mein Leben, bis ich von einem Boot geborgen wurde."

Auch Lars Grønnestad überlebte mit schweren Verletzungen. "Ich rannte auf den Wald zu, als ich plötzlich Druck am Rücken spürte", erzählt er. "Nach etwa 20 Metern bin ich zusammengebrochen. Da war mir klar, dass ich getroffen wurde."