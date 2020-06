"Mehr Mehl!": Landesweite Proteste gegen Regierung

Tatsächlich zeigte sich die politische Führung von den Protesten überrascht – und ahnungslos. „Das große Dilemma ist, dass wir nicht wissen, was das Ziel der Demonstranten ist,“ so Minister Carlos Roverssi. Dabei richtet sich der Protest, vor allem der involvierten Gewerkschaften, besonders gegen eine kürzlich beschlossene Reform des Arbeitsrechts, nach der Streiks in vielen Betrieben künftig untersagt sind. Zudem forderten die Menschen, dass ein wichtiges Infrastrukturprojekt vom Staat und nicht wie geplant von privaten Investoren finanziert wird.

Generell findet die liberale Wirtschaftspolitik der Präsidentin wenig Anklang in der Bevölkerung. "Es wird gegen die Privatisierungen und für Arbeitnehmerrechte und Bildung demonstriert. Die Leute haben verstanden, dass der Grund für all diese Probleme der gleiche ist: eine Regierung, die nicht an den Großteil der Bevölkerung denkt," sagt der Oppositionelle Villalta.