Brasilien entsperrt Bankkonten von Plattform X

Tech-Milliardär Elon Musk und Plattform X zeigen sich nach zwei Monaten kooperativ. Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat Ende August eine Sperre der Plattform X verhängt.

Trotzdem lehnte das Gericht eine sofortige Aufhebung der Blockade ab. Denn Richter Moraes verhängte zuvor eine Geldstrafe wegen Nichteinhaltung der gerichtlichen Anordnung – die Plattform X war trotz Sperre für kurze Zeit in Brasilien zugänglich.

Starlink-Konten gesperrt

Moraes verfügte das Einfrieren von Starlink-Konten, um die Geldstrafe einzutreiben. Der Oberste Gerichtshof in Brasilien lehnte den Einspruch des von Musk kontrollierte Satelliten-Internetdienstes Starlink ab.

Musk kritisierte die Vorgehensweise scharf und bezeichnet sie als "absolut illegal". Die brasilianische Telekomaufsicht Anatel drohte Starlink mit Lizenzentzug für Brasilien.

Am Dienstag verkündete der Oberste Gerichtshof das Urteil zur Freigabe der Starlink-Konten. Nun steht im Gespräch, ob mit der Zahlung der Strafe, auch ein Ende der Blockade der Plattform X in Brasilien in Sicht sei.

Der Oberste Gerichtshof betont, wenn Musk nun umgehend seine Strafen bezahle, könnte Richter Moraes mittelfristig die Sperrung von Plattform X aufheben.