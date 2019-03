Brandstätters Blick: Liebe, Schönheit und unsere Zukunft

Oder blicken wir nach China: Der Technologieriese Huawei, im Moment in den USA und in Deutschland mit Spionagevorwürfen konfrontiert, baut nördlich von Shenzhen ein neues Hauptquartier mit Forschungszentrum. Die 24.000 Mitarbeiter werden in Gebäuden arbeiten, die aussehen wir die Universität Sorbonne oder ein italienischer Palazzo. Wer in China viel Geld hat, kopiert europäische Architektur. Die Neuerrichtung von Hallstatt war nur der Anfang.