Brahimi gibt auf: "Bitte um Verzeihung"

Ich bitte Sie um Verzeihung, dass wir Ihnen nicht geholfen haben, wie es notwendig war und wie Sie es verdient haben." Was Lakhdar Brahimi den syrischen Bürgern mitzuteilen hatte, nahm den 80-Jährigen sichtlich mit: Nach nicht einmal zwei Jahren legt er seinen Posten als Sondergesandter der UNO und der Arabischen Liga im Syrien-Konflikt Ende Mai zurück. Das Vorhaben des algerischen Ex-Außenministers, Frieden zwischen den Aufständischen und dem Regime von Diktator Bashar al-Assad zu vermitteln, hatte sich als "mission impossible" herausgestellt.

"Ich bin sicher, dass die Krise enden wird", sagte Brahimi bei einer Pressekonferenz am Dienstag Abend. "Die Frage ist nur, wie viele Menschen bis dahin noch sterben werden."

Brahimi ist der zweite UN-Vermittler, der das Handtuch geworfen hat. 2012 hatte schon Ex-UN-Chef Kofi Annan entmutigt aufgegeben. Ein Nachfolger Brahimis wird es auf jeden Fall schwer haben – so denn einer ernannt wird. Denn was der erfahrene Friedensverhandler Brahimi, der u.a. schon in Afghanistan, Südafrika und im Libanon tätig war, nicht schaffe, das schafft laut Diplomaten "bei der UNO keiner".