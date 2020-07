Botschafter: Einsatz gegen Christenverfolgung ist "Mission" Ungarns

Ungarns Strategie sei dabei vor allem die Ermutigung der Christen vor Ort, ihre Heimat nicht zu verlassen. So werde beispielsweise im Irak der Wiederaufbau von 2014 durch IS-Milizen zerstörten christlichen Siedlungen oder Kirchen sowie der Bau von Krankenhäusern und Schulen finanziert, teils in Kooperation mit internationalen Organisationen. Ebenso würden aber auch in der Demokratischen Republik Kongo Gesundheits- , Sozial- und Bildungsinitiativen unterstützt. Im Gegenzug erhalte Ungarn "das, was Europa am dringendsten braucht: einen christlichen Glauben, Liebe und Ausdauer".

Den Vorwurf, die ungarische Regierung sei "gegen den Islam", wies der Botschafter zurück, betonte aber, man trete bewusst "für Christen" ein. Nagys Begründung: "Die Traditionen und die Gesellschaft Ungarns, ja seine gesamte nationale Identität, basieren auf christlichen, sozialen Werten und einer Ethik, die auch mit dem römischen Recht und der griechischen Philosophie in Einklang stehen." In Hinblick auf Kritik von Vertretern des Säkularismus erklärte Nagy, Staat und Kirche seien in Ungarn "zwar getrennt, aber keine Gegner", wobei man insbesondere im sozialen Bereich sehr stark zusammenarbeite.

Familienpolitik statt Zuwanderung

Im Blick auf die demografische Situation in Europa setze Ungarn auf eine Stärkung der Familienpolitik statt auf Zuwanderung, führte Nagy weiter aus. "Manche Länder glauben an Migration als Lösung, wir glauben an eine innovative und smarte Familienpolitik." So würde Ungarn bereits vier Prozent des BIP für die Familienpolitik ausgeben. "Kein einziges EU-Mitglied ist soweit gekommen."

Die seit 1. Juli 2019 in Kraft getretene Familienpolitik umfasse neben Krediten und Beihilfen rund um Familiengründung und Nachwuchs auch andere Maßnahmen: "Erstens werden Frauen, die mindestens vier Kinder großgezogen haben, ihr Leben lang von der Einkommenssteuer befreit, und zweitens haben jetzt auch Großeltern Anspruch auf subventionierten Elternurlaub", so Nagy.