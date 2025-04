Der Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt , hat die Auszahlung aller Staatsgelder an zwei Parteien, die den separatistischen Serbenführer Milorad Dodik unterstützen, gestoppt.

"Ich habe beschlossen, alle Zahlungen aus Budgetmitteln für die Finanzierung der SNSD und der Parteien der Vereinigten Srpska auszusetzen", sagte Schmidt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Sarajevo. Die Entscheidung trete sofort in Kraft.