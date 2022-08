Überraschender Besuch von Boris Johnson in Kiew

Es ist Johnsons dritter Besuch in Kiew seit Beginn der russischen Invasion, zuletzt war er im April und im Juni dort. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ehrte Johnson auch deshalb am Mittwoch mit einem "Abschiedsgeschenk": Dem ukrainischen Freiheitsorden - "für die Arbeit, die Boris darin investiert hat, unserem Land und damit ganz Europa zu helfen."

Das Vereinigte Königreich hat unter Johnson militärische Hilfsleistungen im Wert von mehr als 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden Euro) an die Ukraine gespendet. Am Mittwoch wurde bekannt, dass noch weitere 54 Millionen Euro in Form von Drohnen, Minensuchgeräten und Munition dazu kommen werden.