Bombenanschlag in indischer Metropole

Die südindische Millionenstadt Hyderabad ist am Donnerstag von zwei Explosionen erschüttert worden: Nach Angaben der Polizei wurden sieben Menschen getötet und 47 weitere verletzt worden - der indische Sender CNN-IBN spricht sogar von bis zu 15 Toten.

Der Sender berichtete weiters, eine Explosion habe sich in der Nähe einer Bushaltestelle in einem belebten Einkaufsviertel ereignet. Mehrere Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Angeblich sei eine der Bomben auf einem Motorrad platziert gewesen, die andere in einer Transportbox für Essen.